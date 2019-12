Spaccio di droga in centro a Canicattì, due arresti

Spacciavano cocaina in centro a Canicattì. Due giovani di origine albanese sono stati sorpresi domenica dai carabinieri della Compagnia locale nel corso dei controlli sul territorio. I due, alla vista dei militari, hanno provato a confondersi tra i clienti di un bar.

Perquisiti però dai carabinieri, all'interno dei borselli che i due giovani portavano a tracolla, sono stati rinvenuti 30 dosi di cocaina, per un peso totale di circa 10 grammi, tutto confezionato e pronto per essere venduto, e quasi 2000 euro in contanti, sicuramente provento dello spaccio.

Manette ai polsi per i due albanesi che sono stati trasferiti al carcere “Di Lorenzo” di Agrigento, dove attenderanno la decisione del giudice.

© Riproduzione riservata