Agrigento, eccesso di velocità sulla 640: fioccano le multe col tele-laser

Nel corso dell'ultimo fine settimane, la postazione fissa di autovelox sulla 640, in prossimità della rotonda degli scrittori, ha permesso di elevare 12 contravvenzioni proprio per il superamento dei limiti di velocità. Il limite, in quel tratto, è di 40 chilometri orari.

A pizzicare gli automobilisti è il nuovo tele laser Trucam, un'apparecchiatura di ultima generazione dotata di videocamera in grado di generare brevi video. L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia.

