Agrigento, anziano beve detersivo: è in gravissime condizioni

Un pensionato di 73 anni beve un detersivo per la pulizia della casa e finisce al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

L'uomo, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è stato trasferito poi con l'elisoccorso del 118 all'ospedale Garibaldi di Catania e si trova in gravi condizioni. La Squadra Mobile della Questura di Agrigento ha aperto un'indagine: non è chiaro cosa sia accaduto al pensionato.

Due le ipotesi: potrebbe aver ingerito per errore il detersivo oppure potrebbe trattarsi di un gesto autolesionistico.

