Alloggi popolari a Ribera, ricostruzione al via lunedì

Lunedì 9 dicembre saranno avviati i lavori di ricostruzione dei 60 alloggi popolari di Largo Martiri di via Fani, a Ribera. È arrivato il via libera da parte del Genio Civile di Agrigento che ha rimosso la prescrizione che aveva dato nello scorso mese di maggio a proposito dei terreni di fondazione.

Nella prima relazione geologica erano previsti i terrazzi marini come terreno di fondazione, mentre successivamente i terreni più superficiali. Per fare questo il Genio Civile ha dovuto ricevere l'istanza e dunque la documentazione in base alla quale poi ha rimosso la prescrizione.

Il capo del Genio Civile, Rino La Mendola, da parte sua, ha sempre evidenziato che l'ufficio, quando ha ricevuto la documentazione, si è mosso con celerità, «ben consapevole dei disagi che si trovano ad affrontare i proprietari/assegnatari degli alloggi sgombrati», come ha scritto in una lettera al comitato di assegnatari e proprietari. Da lunedì, pertanto, potrà essere avviata la fase di costruzione degli alloggi.

