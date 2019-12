Aggredita da tre minorenni ad Agrigento, donna ridotta in fin di vita

È in fin di vita la donna di 50 anni aggredita lunedì ad Agrigento da 3 minorenni. Ieri sera i medici dell'ospedale «San Giovanni di Dio» di Agrigento hanno preso in considerazione l'idea di trasferirla in una struttura più attrezzata a Palermo.

Sono gravi i traumi e le fratture riportati tra volto e testa. La donna è arrivata in ospedale in codice rosso. A picchiarla selvaggiamente sono stati tre minori che sono stati tutti già identificati e denunciati, in stato di libertà, alla Procura per i minorenni del tribunale di Palermo. L'aggressione è avvenuta in via Boccerie, location di spaccio di sostanze stupefacenti.

