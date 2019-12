Sciacca, la pulizia a Seniazza grazie al lavoro dei volontari

Il Comitato Seniazza, in collaborazione con i Vigili del Fuoco in congedo, ha effettuato la prima pulizia del piazzale degli alloggi popolari in via Lioni. «Abbiamo fatto il nostro dovere, ripulendo quello che alcuni di noi avevano sporcato. Lo abbiamo fatto per mandare un segnale chiaro della volontà di migliorare la zona in cui viviamo, i comportamenti di chi ci vive. Da oggi, fatta la pulizia, può partire l'organizzazione del “Natale di quartiere"».

È quanto affermato dal presidente del comitato di quartiere, Giuseppe La Rosa. Decine di sacchi sono stati riempiti di rifiuti e non è mancata la collaborazione di un gruppo di residenti.

«Adesso, però, chi di competenza venga a fare il proprio dovere tutto l'anno - dice La Rosa - garantendo servizi che le famiglie pagano, e che qui mancano da sempre. Chiediamo molta più attenzione. La Seniazza non può continuare ad essere il quartiere ai margini della città: anche qui, se qualcuno non lo avesse chiaro in mente, vivono persone per bene, che pagano le tasse e crescono i loro figli con sacrifici. Meritiamo più rispetto».

