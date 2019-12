Mafia di Menfi, per due imputati il pm ha chiesto 16 anni

Il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Palermo Alessia Sinatra ha chiesto 16 anni di reclusione per i due imputati del processo «Opuntia» che vengono giudicati con il rito ordinario. Sono Tommaso Gulotta, di 53 anni, e Matteo Mistretta, di 33, entrambi di Menfi.

I due erano collegati, in videoconferenza, dal carcere. Il collegio è composto dai giudici Alberto Davico, presidente, ed a latere Antonino Cucinella e Francesca Cerrone. Lunedì 9 dicembre discuteranno le difese, gli avvocati Giovanni Rizzuti e Accursio Gagliano per Gulotta e Carmelo Carrara e Nino Augello per Mistretta.

Già al termine di quell'udienza i giudici potrebbero entrare in camera di consiglio per la sentenza. Per il pubblico ministero i due imputati hanno fatto parte della famiglia mafiosa di Menfi e dopo avere inquadrato il contesto riguardante la mafia in questo territorio, sulle posizioni dei due il pm ha ricordato le condotte contestate.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

