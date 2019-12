Ludopatia, fa più vittime della droga: nel 2018 spesi 250 milioni nell'Agrigentino

Il gioco d'azzardo patologico si sta diffondendo sempre più nel territorio agrigentino. E parliamo di ogni tipo di scommessa, dai gratta e vinci, al bingo fino alle slot machine. Uno dei medici più attivi sul territorio agrigentino, che si occupa della prevenzione e della cura delle ludopatie è il responsabile del Sert di Ribera, Paolo Antonio Falco.

Sono più di 250 milioni i soldi spesi in provincia di Agrigento per il gioco d'azzardo. In particolare, nel primo semestre 2018 la somma di 150.147.056 euro è stata spesa nel gioco fisico e 109.720.654 euro nel gioco online. Una tendenza in aumento rispetto al 2017.

