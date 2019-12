Agrigento, abbandona il bimbo in auto e va al Bingo: denunciato 32enne

Lascia il bimbo di 7 anni chiuso in macchina e va a giocare al Bingo. Un uomo è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A segnalare il fatto un passante che, transitando in via Acrone, si è accorto che all'interno dell'abitacolo c'era il piccino lasciato solo e ha avvisato la polizia.

L'uomo, un 32enne agrigentino, è stato rintracciato. L'ipotesi di reato contestata è abbandono di minore. I poliziotti hanno accertato che quel trentaduenne non era il papà del piccolino, ma il compagno della madre.

