Licata, riprende il servizio: via al ritiro degli ingombranti

Mentre la differenziata stenta a decollare, a Licata riprende il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio, ed in questo modo si spera che la gente la finisca di abbandonare vecchi elettrodomestici, poltrone e divani per strada.

Il servizio sarà curato dall'Apea (la società che ha in gestione la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in città) e ad annunciare la ripresa è stato il sindaco Pino Galanti: «Dopo aver ritirato e conferito quasi tutto quello che era stato abbandonato nei cassoni - dice il sindaco - riprenderà il servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti. Per cui, il primo invito che volgo a tutti i miei concittadini è quello di non abbandonare i rifiuti ingombranti in strada o nei pressi dei cassonetti, ma di collaborare chiedendone il ritiro direttamente a domicilio, peraltro gratuito, così come lo è sempre stato, ad opera degli addetti al servizio. Il ritiro avverrà, nelle ore pomeridiane, da lunedì a sabato previa apposita richiesta e prenotazione agli incaricati dell'Apea di Corso Umberto II (ex autoparco comunale). La prenotazione può avvenire telefonicamente chiamando il numero 0922.1885825, da lunedì a sabato dalle 8 alle 12».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE