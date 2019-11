Picchiava la moglie incinta, rinvio a giudizio per 41enne di Grotte

Picchiava, minacciava e perseguitava la moglie incinta. V.C., 41 anni di Grotte, dopo essere stato posto nei mesi scorsi agli arresti domiciliari adesso è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti e stalking. La donna, 36enne, decise di allontanarsi dal marito dopo che questi l'aveva spinta a terra mentre teneva in braccio il figlio di un anno e, nonostante in gravidanza, l'aveva colpita a calci sullo stomaco.

All'udienza preliminare, dove l'ex moglie si è costituita parte civile, è iniziata ieri. L'avvocato della difesa ha chiesto il rinvio a giudizio e si tornerà in aula il 3 dicembre. Secondo quanto denunciato dalla donna, le minacce sarebbero state finalizzate a farle abortire.

