Alimenti scaduti, chiuso un locale ad Agrigento

Un locale in via Atenea ad Agrigento è stato chiuso dai carabinieri del Comando Provinciale perchè all'interno sono stati trovati alimenti scaduti. Una settimana fa era stato sorpreso a vendere alcolici a minorenni e per il titolare era scattata una sanzione amministrativa di oltre trecento euro.

Nel fine settimana invece, il Comando provinciale ha fatto intervenire colleghi sia del Nucleo Ispettorato del Lavoro sia del Centro Anticrimine Natura. Il bilancio è di 18 chili di cibo sequestrato poiché scaduto o privo della necessaria tracciabilità. Per il proprietario sono scattate quindi, sia un’altra sanzione amministrativa, questa volta da 3800 euro, sia la sospensione dell’attività, con l’apposizione dei sigilli.

Sul posto è anche intervenuto personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, il quale, a seguito di una approfondita ispezione, ha rilevato la presenza di documenti di autocontrollo non conformi e varie carenze igienico-strutturali e sanitarie.

