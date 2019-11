Il nuovo Piano pastorale, l'Arcidiocesi di Agrigento divisa in tre settori

L'Arcidiocesi di Agrigento ha presentato il suo nuovo Piano pastorale nel corso dell'assemblea diocesana. Tantissimi i fedeli presenti alla concelebrazione presieduta nella Cattedrale di San Gerlando dal cardinale Don Franco Montenegro.

"Tre settori, Centro-Est ed Ovest, tre vicari per la Pastorale e la ministerialità – ha spiegato il cardinale come riportato da Paolo Picone sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - un Dipartimento unico per la pastorale e la ministerialità". Ad ogni settore sarà affiancato un Vicario Episcopale per la Pastorale e la Ministerialità.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE