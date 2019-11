Canicattì, ruba una borsa da un'auto: arrestato in flagranza un 19enne

Nuovo arresto in poco più di due mesi per un giovane di 19 anni di Canicattì per furto aggravato. Ancora una volta l'arresto è stato eseguito in flagranza di reato dai poliziotti della sezione Volanti del commissariato di Canicattì ai danni del diciannovenne Simone Gennaro.

Secondo quanto riferito dalla polizia il giovane avrebbe compiuto in fotocopia lo stesso reato di due mesi e mezzo fa. Unica variante l'orario. Questa volta all'orario notturno ha preferito quello pomeridiano ma gli uomini del dirigente Cesare Castelli ora come allora erano in zona pronti ad intervenire e ad arrestare in flagranza di reato Simone Gennaro.

Ancora una volta l'attenzione del giovane sarebbe caduta su un'autovettura in sosta con all'interno un'elegante borsa da ufficio. Violata l'auto Gennaro si è impossessato della borsa all'interno della quale - secondo la polizia - si trovavano computer ed altri device.

