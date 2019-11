Agrigento, scappa contromano in Vespa: bloccato un 85enne

Imbocca contromano una via del centro storico. Ad accorgersi di quell’anziano, in sella ad una Vespa, cinque poliziotti della Ferroviaria di Agrigento che hanno, urlando, provato ad imporre l’Alt . Ma il pensionato, inseguito a perdifiato dagli stessi agenti, ha arrestato la propria corsa pochi metri più avanti: in via Pirandello.

L’ottantacinquenne agrigentino, una volta scattato il controllo, è risultato essere senza casco, senza patente: in quanto revocatagli parecchi anni fa e con una moto sprovvista di assicurazione e revisione. I poliziotti della Polfer hanno, contestando tutte le violazioni al codice della strada, elevato sanzioni per complessivi 7 mila euro.

L’anziano, a quanto pare, quando ha sentito contestarsi tutte quelle sanzioni si sarebbe, all’improvviso, sentito male. Il comportamento del pensionato di ben 85 anni avrebbe potuto provocare gravi incidenti stradali. L’anziano, in sella alla Vespa, è stato infatti notato mentre – pericolosamente – imboccava contromano il tratto fra le vie Aldo Moro e Pirandello.

