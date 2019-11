C'è il parziale dissequestro, riapre il viale della Vittoria ad Agrigento

Via libera alla riapertura, seppure parziale, del Viale della Vittoria. Ieri mattina il procuratore aggiunto Salvatore Vella ha messo la firma sul provvedimento di parziale dissequestro che era stato sollecitato dall'avvocato Angelo Farruggia, difensore del geometra Salvatore Graceffa, amministratore del condominio della palazzina Liberty di piazza Cavour, interessata dal doppio crollo di cornicione del 18 e del 30 settembre scorsi che, solo per una fortunata casualità, non ha provocato una strage.

Il magistrato della Procura, con il parere favorevole del consulente dell'ufficio e dei vigili del fuoco, ha autorizzato l'apertura di un corridoio sul lato sud, quello che costeggia il marciapiede lato mare.

Cessa, quindi, l'isolamento della principale strada cittadina che, fino a ieri, era chiusa all'altezza dell'incrocio con la salita Coniglio. Adesso toccherà al Comune di Agrigento stabilire quali soluzioni adottare per la viabilità.

