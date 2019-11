Agrigento, aggredito operatore del 118: pugno in faccia da un ubriaco

Ha rischiato di essere accoltellato da un ubriaco ma alla fine si è preso "solo" un pugno in faccia e 10 giorni di prognosi. Vittima dell'aggressione un operatore del 118, l'autista, finito al pronto soccorso dell'ospedale «San Giovanni di Dio».

L'uomo è stato aggredito da un 50enne ubriaco, alla fine, portato all'ospedale di contrada Consolida per fargli smaltire la sbornia. L'aggressore è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per minacce gravi e lesioni personali.

