Terzo sbarco in poche ore a Lampedusa, giunti altri 37 migranti: in totale sono oltre 100

Terzo sbarco nel giro di poche ore a Lampedusa. I migranti - 37 in tutto tra cui tre donne - sono approdati in nottata con un barcone a Cala palme, dentro il porto dell'isola. Sono stati fermati dalla guardia di finanza e dai carabinieri e accompagnati all'interno del centro di accoglienza hot spot dell'isola dove si trovavano gli altri extracomunitari giunti in precedenza.

Ieri mattina era approdata, verso le 6, una barca in legno con 74 migranti. Il natante è entrato a Cala Pisana. I migranti sono scesi a terra e subito sono stati accompagnati dai carabinieri nel centro di accoglienza. Sembra siano tutti provenienti dal Bangladesh.

Poche ore dopo quattordici migranti erano arrivati direttamente nel porto di Lampedusa a bordo di una piccola imbarcazione. Sono tutti tunisini. I carabinieri li hanno accompagnati nell'hot spot dell'isola.

