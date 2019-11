Strage di randagi ad Agrigento, avvelenato un altro cane

Appena cinque giorni addietro vennero trovati morti, verosimilmente avvelenati, cinque randagi che vivevano a Zingarello. Ieri mattina, in pieno centro urbano, secondo quanto è stato denunciato dall'associazione Hope un altro cane sarebbe stato avvelenato.

L'animale è stato trovato vivo, ma in condizioni gravissime. «Abbiamo subito allertato il Comune perché ogni secondo in questi casi è prezioso.

Nonostante le nostre richieste di aiuto, i passanti distoglievano lo sguardo come fossimo un disturbo alla loro allegra e insulsa giornata. Solo due camionisti, nonostante fossero anche loro al lavoro, si sono subito fermarti e sono venuti ad aiutarci per correre in clinica veterinaria.

