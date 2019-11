Canicattì, va male il collaudo: il teatro Sociale resta chiuso

Ancora rinviata la riapertura del Teatro Sociale di via Capitano Ippolito a Canicattì. Ancora una volta infatti la struttura non ha superato il previsto collaudo da parte della Commissione pubblici spettacoli. Questa volta le prescrizioni riguardano interventi eseguiti ma in maniera parziale e difforme da quanto richiesto in precedenza nel corso di altri sopralluoghi.

Per il sindaco Ettore Di Ventura «Si tratta di piccoli dettagli cui provvederemo in tempi celeri. Tra questi -continua il sindaco di Canicattì- qualche cartello di indicazione e divieto ed anche la sostituzione del materiale della struttura di ricovero del gruppo elettrogeno che deve essere incombustibile».

L'imprevisto, l'ennesimo, fa slittare in maniera ulteriore la riapertura della struttura su cui si è intervenuti più volte per cercare di rimetterlo a norma.

