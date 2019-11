Sanatoria, ad Agrigento riprende spedito l'esame delle domande

Il comune di Agrigento aumenta il ritmo e riprende ad esaminare le domande per il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria. Ad oggi - riporta Paolo Picone in un articolo pubblicato oggi sul Giornale di Sicilia - sono state esitate positivamente una decina di istanze di sanatoria edilizia con la legge 47/85.

Sull'albo pretorio on line sono state pubblicate le determinazioni. Alla fine dello scorso anno erano 6.080 le pratiche da istruire, ma gli uffici tecnici si erano impegnati a smaltire l'arretrato entro 5 anni.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

