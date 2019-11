Ex Provincia di Agrigento, sbloccati fondi per aiutare gli studenti disabili

Si completa la Consulta per i servizi ai disabili, organismo insediato nella sede dell'ex Provincia. Si terrà infatti, domani, nella sede del settore “Solidarietà Sociale” di via Esseneto del Libero Consorzio ad Agrigento, alle 10,30, la nomina del rappresentante del Terzo Settore della Consulta per i servizi in favore dei disabili.

La nomina avverrà, in seduta pubblica, mediante estrazione a sorte come previsto dal regolamento istitutivo della Consulta. Il settore “Settore Solidarietà Sociale, Trasporti”, a tale scopo, aveva richiesto a ciascuna associazione e cooperativa operante nell'ambito del terzo settore ed avente sede nel territorio della Provincia, di voler comunicare un proprio nominativo di un rappresentante da inserire in questo organismo.

La Consulta per i servizi in favore degli studenti disabili è stata costituita con determinazione nel 2018 dal Commissario Straordinario Alberto Girolamo Di Pisa, in conformità al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che risale al 2011.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE