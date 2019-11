Racalmuto, sequestrata una discarica di rifiuti abusiva

I carabinieri di Agrigento hanno sequestrato a Racalmuto una discarica di rifiuti non autorizzata. Sul terreno giacevano carcasse di autovetture abbandonate. Denunciato quarantatreenne.

I militari hanno denunciato un quarantatreenne racalmutese per reati ambientali. Su un terreno agricolo di sua proprietà, in contrada padreterno, aveva realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata. Un’area di circa mille metri quadrati, infatti, era diventata un deposito a cielo aperto per delle carcasse di automobili. Sono in corso, adesso, gli accertamenti volti a caratterizzare e classificare i rifiuti presenti sul terreno sequestrato.

