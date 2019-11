Licata, parte la differenziata: già attivi due punti di raccolta

Ulteriore passo avanti per l'avvio del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Licata. Il sindaco, Giuseppe Galanti, allo scopo di fare chiarezza e di indirizzare la cittadinanza verso una fattiva collaborazione ai fini di un miglioramento e di un più efficiente servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché di incrementare la percentuale di differenziata, ha disposto che i mastelli che sono stati distribuiti debbono essere utilizzati per consentire all'utenza di poter conferire i rifiuti differenziati nei punti di raccolta di via Giarretta, via Campobello ed altri in corso di realizzazione (Rettifilo Garibaldi, quartiere Montecatini, via Principe di Napoli ed altri).

Il sindaco Galanti ribadisce che, per i mastelli già in possesso dei cittadini, non è previsto alcun addebito economico. Inoltre, tutti gli utenti che hanno ritirato le compostiere domestiche per la raccolta e il trattamento della frazione umida nella propria abitazione e che usufruiscono di abbattimento della Tari, verranno interessati, nei prossimi giorni, da sopralluoghi ispettivi da parte dei competenti uffici comunali, al fine di verificare il regolare utilizzo degli stessi. «Appare ovvio - spiega il capo dell'amministrazione comunale - che, ove si dovesse riscontrare un uso improprio delle dette compostiere, l'Ente sarà costretto ad applicare una sanzione amministrativa e a sospendere la riduzione Tari».

