Chiuse due strade a Sciacca e la circolazione va in tilt

Tre strade, due delle quali nel storico, chiuse al transito a Sciacca e difficoltà per la circolazione stradale. La via Giuseppe Licata è chiusa nel tratto iniziale per un edificio danneggiato dal maltempo dei giorni scorsi e che presenta criticità tali da rendere necessaria la chiusura al transito di quella zona.

«A seguito di diffida dell'amministrazione comunale a provvedere con immediatezza, i proprietari dell'immobile con ingresso in vicolo Orfanotrofio - hanno fatto sapere da palazzo di città - hanno comunicato di avere già incaricato una ditta per la messa in sicurezza dell'edificio le cui condizioni - dopo il maltempo degli ultimi giorni - hanno determinato la chiusura del primo tratto della via Licata. L'intervento di messa in sicurezza - hanno comunicato i proprietari all'amministrazione comunale - sarà avviato nelle prossime ore. Si è sollecitata l'urgenza delle opere - concludono da palazzo di città - al fine di aprire nel brevissimo tempo la via Licata al traffico veicolare».

Sempre nel centro storico continua a rimanere chiusa al transito la via Eleonora D'Aragona in attesa di ulteriori interventi.

