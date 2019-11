Torturavano i migranti diretti verso la Sicilia: due condannati a 26 anni

La corte d’assise di Agrigento ha condannato a 26 anni di carcere ciascuno i nigeriani Godwin Nnodum e Goodness Uzor, accusati di associazione a delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, sequestro di persona e violenza sessuale. Assolto il terzo imputato, il connazionale nigeriano Bright Oghiator.

L’accusa in giudizio era sostenuta dai pm Gery Ferrara e Claudio Camilleri. Ai tre africani, sbarcati in Italia il 16

aprile del 2017 i pm hanno contestato le aggravanti della transnazionalità, della disponibilità di armi e l’aver agito con crudeltà e sevizie. Godwin Nnodum e Goodness Uzor, interrogati dal gip dopo il fermo, hanno ammesso di essere stati in Libia nella «casa bianca», un centro di prigionia dove i migranti venivano trattenuti prima del viaggio verso l’Italia e spesso sottoposti a torture e sevizie. Davanti al giudice però negarono di aver partecipato alle violenze. Le vittime del lager vennero sentite in incidente probatorio.

Tra i testimoni anche il fratello di un migrante morto l’1 novembre del 2016 dopo tre giorni di agonia. Uno dei fermati lo avrebbe picchiato, mentre un trafficante libico lo teneva fermo a terra. «Solo dopo tre giorni di suppliche - ha raccontato il teste - ci fu concesso di poterlo seppellire». «Il giovane africano che ha ucciso mio fratello - ha messo a verbale dopo lo sbarco a Lampedusa - l’ho riconosciuto nel centro di accoglienza».

Un altro testimone ha raccontato che uno degli africani fermati gli «ha versato della benzina addosso e appiccato il

fuoco». Storie di ferocia e violenza: altre 5 persone sarebbero state picchiate a morte. I migranti in partenza per l’Italia, minacciati con i kalashnikov, venivano sequestrati e costretti a stare all’interno di una ex base militare, a Sabratha, chiamata "Casa bianca». Solo dopo il pagamento di un riscatto potevano partire dalla Libia per raggiungere le coste siciliane.(ANSA).

© Riproduzione riservata