Raffadali, pronti altri contatori idrici

Oggi, condizioni meteo permettendo, gli operai della commissariata Girgenti Acque torneranno, ancora una volta, a Raffadali e daranno corso a quella che nient'altro è che un'attività di normalizzazione obbligatoria delle utenze idriche.

Verranno installati - secondo quanto è stato reso noto, ieri, da uno dei due commissari prefettizi per la straordinaria gestione del sistema idrico integrato di Ati Ag9, Gervasio Venuti - i contatori idrometrici.

E si procederà lungo le vie Firenze, Teodora, Modena, Torino,Verdi, Manzoni, Matera, I Maggio, Silvia, Siracusa, piazza Modena, ed ancora vie Como, Emilia, E5, E6, E7, E8, E9, in vicolo La Porta e nelle vie La Porta, Cordova, Principe di Montaperto, vicolo Oliva, Bolzano,Verona, vicolo Bolzano, vicolo Verona, vicolo Gueli, via Gela, cortile Bolzano, cortile Salerno, vie Cremona, Padova, Ferrara, Siena, Monza, Piave, Poggio, vicolo Patti, via Parigi, via Pisacane e via Arezzo.

