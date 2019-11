Movida ad Agrigento, sanzioni a pub e 4 bar

Dopo l'episodio di violenza che ha coinvolto una donna in via Atenea, ad Agrigento, la Questura prende provvedimenti. La sezione Pasi, con a capo il neo dirigente Angelo Bellomo, ha potenziato i controlli sui locali davanti ai quali, ogni fine settimana, si formano capannelli di giovanissimi e non soltanto.

Nell'ultimo fine settimana sono stati 4 i locali - bar e pub - che sono stati sanzionati. Uno è stato contravvenzionato per aver diffuso musica oltre l'orario consentito, per il mancato rispetto dell'orario di chiusura e per violazione in materia di somministrazione; un altro per aver diffuso musica senza autorizzazione.

