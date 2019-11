Rifiuti a Caltanissetta, guardie ambientali per vigilare su chi sporca

Più controlli e maggiore informazione per i residenti del capoluogo sulla raccolta differenziata. La Dusty, la ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti convenzionata con il municipio, di concerto con l'amministrazione comunale, ha adottato un nuovo ulteriore accorgimento per l'igiene urbana e ambientale in città.

È stata stipulata la convenzione tra la stessa Dusty e l'associazione Lida, la Lega italiana per i diritti dell'animale, le guardie eco-zoofile della sezione di San Cataldo, che prevede la vigilanza ambientale e il controllo del territorio per contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Ma anche per diffondere il rispetto delle modalità e degli orari nei giorni di conferimento delle varie frazioni.

Il servizio, avviato nei giorni scorsi, si concluderà il prossimo 31 dicembre. Viene svolto sei giorni su sette, dal lunedì al sabato (esclusa la domenica), per un turno di 6 ore giornaliere. L'intesa è stata condivisa dall'amministrazione comunale, dal dirigente della ripartizione ambiente Giuseppe Dell'Utri con il responsabile del servizio di Igiene urbana Giovanni Marchese, e consentirà anche di monitorare i punti sensibili dove si è verificato il reiterato abbandono di rifiuti.

