Lampedusa, droga nascosta in un "galeone" di Lego: arrestato 22enne

Fermato giovane pusher a Lampedusa. S.F., 22enne del luogo, è stato arrestato dai carabinieri mentre, con fare sospetto, percorreva piazza Brignone. Il pusher, in seguito a una perquisizione, è stato trovato in possesso di undici piccoli involucri di carta stagnola contenenti piccole dosi di hashish.

La perquisizione è proseguita anche in casa del giovane dove nella "stiva" di un "galeone" costruito con dei mattoncini di Lego, è stato trovato un altro pacchetto con altri 10 dosi di hashish. All'interno dell'abitazione inoltre, nascosti nei telecomandi nascosti in un mobile porta tv sono stati scovati 600 euro in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione ed un coltello ancora intriso di piccole quantità di sostanza resinosa.

Tutto il materiale è stato sequestrato. La droga, del valore di circa mille euro, verrà ora inviata ai laboratori del RIS di Messina per i conseguenti esami mirati a valutare la quantità di principio attivo contenuta.

© Riproduzione riservata