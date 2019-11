Maltempo, frana a Sant'Angelo Muxaro: case a rischio, 11 famiglie evacuate

Undici famiglie sono state evacuate in seguito a una frana a Sant'Angelo Muxaro, in provincia di Agrigento. Le abitazioni sono state ritenute a rischio a causa delle forti piogge che hanno provocato una frattura della pavimentazione stradale nella zona di via Pergole, costringendo il Comune e la Protezione civile a farle evacuare.

Sette famiglie sono state allontanate dalle abitazioni di via Pergole, mentre altre 4 sono state sgomberate nella zona fra via Conte e piazza D'Annunzio.

La situazione è in continua evoluzione e non si escludono ulteriori provvedimenti analoghi per altre abitazioni.

