Incidente in via Nazionale a Castrofilippo in provincia di Agrigento. Un uomo di trent'anni, a bordo della sua utilitaria, ha investito quattro ciclisti che correvano in sella alle loro biciclette, per cause ancora da ricostruire.

Tre dei ciclisti sono stati trasportati in ospedale. Ad indagare sulla vicenda i carabinieri.

