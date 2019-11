Viabilità ad Agrigento: cambia il traffico nelle vie Sironi, Giunone e Di Salvo

Troppi “tappi” alla circolazione stradale di San Leone. E non soltanto durante il periodo estivo dove, naturalmente, la viabilità diventa emergenziale. Il comandante della polizia municipale, Gaetano Di Giovanni, provando a tamponare le varie esigenze, anche e soprattutto dei residenti, ha, con diverse ordinanze, provato a disciplinare la circolazione dei mezzi. E lo ha fatto, nello specifico, per le vie Mario Sironi, Giunone Lacinia e Rosario Di Salvo.

Per via Mario Sironi, strada a doppio senso di circolazione con carreggiata ridotta, il comandante dei vigili ha disposto che - a partire dall'apposizione della nuova segnaletica - venga imposto il divieto di sosta sul lato Ovest e ridotto il limite di velocità di tutti i veicoli a 30 chilometri orari, ma anche che venga installato uno stop all'intersezione con il viale Delle Dune. In questo modo dovrebbe essere fronteggiato il caos che si registra in particolare nelle ore pomeridiane e serali.

«La sosta delle autovetture sarà consentito su un solo lato della carreggiata - è stato argomentato - in modo da garantire una più fluida viabilità».

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

