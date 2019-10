Sanità, vaccini per l'influenza ad Agrigento: l'Asp corre ai ripari

L'Asp di Agrigento corre ai ripari e avvia la campagna di vaccinazione. Sono già arrivati nella sede farmaceutica dell'Asp, i 77 mila flaconi di vaccini antinfluenzali che l'azienda ha ordinato così come avvenne l'anno scorso. Lo scrive Paolo Picone nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia.

In tal senso è stato stabilito un cronoprogramma per giungere alla data del 6 novembre, quando potrà iniziare la campagna dei vaccini."Entro la fine del mese - spiega la dottoressa Gina Bosco, responsabile del servizio di epidemiologia dell'Asp di Agrigento - i vaccini saranno distribuiti ai medici di base che potranno utilizzarli per i propri pazienti. Di fatto la campagna di vaccinazione antinfluenzale parte il 6 novembre per concludersi il 28 febbraio".

