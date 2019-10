Bivona, quattro studenti al parlamento europeo

Quattro studenti dell'istituto «Luigi Pirandello» di Bivona accompagnati dalla preside Rosetta Morreale voleranno nei prossimi giorni a Bruxelles per conoscere da vicino come funzionano le istituzioni europee. L'iniziativa è promossa dall'europarlamentare siciliano Ignazio Corrao che ha indetto una «selezione» di otto scuole superiori circoscrizione isole Sicilia e Sardegna per partecipare ad una visita guidata ai lavori del parlamento europeo a Bruxelles nei giorni 11,12, 13 novembre 2019.

L'istituto “Pirandello" di Bivona, che comprende diversi segmenti di indirizzo scolastico, è una delle otto scuole superiori siciliane e sarde selezionate a partecipare.

I criteri della selezione sono stati la valutazione dei voti più alti degli studenti di quinta classe. I partecipanti sono: Alessandro Sciortino e Ylenia Boccellato, della quinta classe del liceo classico, e Arianna Cutro e Gabriele Trupia, della quinta classe dell'alberghiero. A pagare le spese di vitto, alloggio e spostamenti degli studenti e dei loro accompagnatori nella capitale belga sarà il Parlamento europeo.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE