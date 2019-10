Ubriachi alla guida, raffica di denunce e sequestri a San Leone

Raffica di denunce, sequestri e di patenti ritirate nel week end di San Leone. Pugno duro dei carabinieri a partire dalla tarda serata di sabato per scongiurare possibili "stragi del sabato sera". In particolare tre automobilisti sono stati fermati e denunciati per guida in stato d'ebbrezza.

A finire nei guai a partire dalle 2 e fino alle 4 circa per un tasso alcolemico ben al di sopra della media, sono stati: un trentanovenne di Campobello di Licata e due agrigentini di 26 e 25 anni.

