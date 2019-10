Sciacca, si intensificano i controlli nel week end: multe e sequestri

Intensi i controlli dei carabinieri di Sciacca durante il week end. Circa cinquanta le pattuglie sul territorio con l'obiettivo di contrastare furti, danneggiamenti e violazione del codice della strada.

Bilancio positivo quello restituito tra sabato e domenica. Sono state identificate 98 persone in totale tra soggetti a piedi e soggetti alla guida dei 47 veicoli controllati; 7 perquisizioni personali effettuate. Per 9 automobilisti sono scattate altrettante sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada.

L’importo totale delle sanzioni elevate durante il fine settimana ammonta a circa duemila euro. Un veicolo è stato sequestrato. Durante i servizi, i carabinieri hanno controllato anche 4 esercizi commerciali.

