Sospette violenze nel carcere di Petrusa: la procura apre un'inchiesta

Violenze nei confronti dei detenuti nel reparto di isolamento nel carcere di contrada Petrusa, ad Agrigento. Si tratta di un caso di sospetti abusi finito in Parlamento e in procura. A sollevare la vicenda in un dossier è stata una delegazione del Partito Radicale e dell'Osservatorio carceri delle Camere penali, in seguito ad un'ispezione effettuata lo scorso 17 agosto.

Il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha subito aperto un'inchiesta, per il momento a carico di ignoti, per le ipotesi di violenza privata e omissione di atti di ufficio.

L'articolo completo di Gerlando Cardinale nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE