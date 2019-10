Tecnologia per le strade di Agrigento, è arrivato il bus ibrido

D'ora in avanti, attirando l'attenzione anche dei più distratti, percorrerà le strade di Agrigento. È il Citaro Hybrid Mercedes, «Bus of the year 2019» nel Test Bus Eur. L'autobus - un vero e proprio mix di innovazione tecnologica al servizio dell'eco-sostenibilità - è stato presentato, ieri mattina, in piazza Pirandello: davanti al palazzo dei Giganti.

È un mezzo che è stato aggregato alla flotta della Tua, azienda del gruppo Sais che si occupa del trasporto pubblico urbano nella città dei Templi.

«Agrigento deve puntare a diventare una citta ‘green', - ha dichiarato il sindaco Lillo Firetto - incrementare l'utilizzo dei bus da parte di cittadini e turisti e introdurre mezzi a basso impatto ambientale è la strada da percorrere. Per questo siamo orgogliosi di presentare questo nuovissimo modello di autobus ibrido della Tua che nei prossimi giorni percorrerà le strade della nostra città». Secondo Gabriella Battaglia, assessore comunale alla Mobilità, «questo nuovo bus ibrido è un ulteriore passo per Agrigento sulla strada della mobilità sostenibile. Puntiamo sul trasporto pubblico urbano e dobbiamo renderlo sempre più fruibile per il cittadino».

