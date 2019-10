San Leone, due utilitarie incendiate in via Alghe Rosse

Notte di fuoco in via Alghe Rosse, a San Leone. Due le vetture - una Fiat Punto e una Peugeot 208 - sono state distrutte da un incendio sulle cui cause hanno avviato le indagini i carabinieri. Era l'1,10, di domenica quando alla sala operativa dei vigili del fuoco arrivava l'Sos.

I tecnici del «115» idranti alla mano, restavano al lavoro fino alle 2. Quando l'incendio è stato domato, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno identificato i proprietari dei veicoli: la Fiat Punto è risultata intestata ad un'impresa; la Peugeot 208 ad un agente di commercio.

