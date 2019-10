Lampedusa, rogo alla Guitgia: 30 ombrelloni in fiamme

Una trentina di ombrelloni sono stati dati alle fiamme sulla spiaggia dell Guitgia a Lampedusa. È accaduto durante la notte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare l'incendio e i carabinieri per gli accertamenti. Gli ombrelloni, a quanto pare, risultavano essere tutti accatastati in un angolo della spiaggia.

La causa sembrerebbe di origine dolosa. I carabinieri della stazione di Lampedusa hanno quindi identificato e sentito il proprietario di quegli ombrelloni, un imprenditore cinquantenne.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

