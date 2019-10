Prostituzione, tre arresti per sfruttamento nell'Agrigentino

Due uomini e una donna, sono stati arrestati per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L'operazione "Rege Manex", condotta dalla polizia che ha eseguito le ordinanze del gip del tribunale di Agrigento, è stata messa a segno fra Palma di Montechiaro, Canicattì e Rocca di Neto.

Secondo l'accusa, i tre indagati - un quarto, destinatario di un'ordinanza di arresto, è irreperibile - erano dediti allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di giovani donne, procacciando loro i clienti, accompagnando le donne agli appuntamenti prefissati, mettendo in alcuni casi a disposizione le loro abitazioni per la consumazione delle prestazioni sessuali e pretendendo percentuali variabili dai proventi dell'attività di prostituzione, in alcuni casi anche pari al 50 per cento". Ai domiciliari sono stati posti: Pardaian Negoita, romeno di 46 anni, domiciliato a Canicattì; Vincenzo Mangiavillano, 62 anni di Palma di Montechiaro e Ionela Bichinet, 30 anni residente a isola Capo Rizzuto. (ANSA)

