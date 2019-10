Viabilità a rischio in provincia di Agrigento, verranno controllati 156 ponti

Ad Agrigento ben 156 ponti verranno ispezionati da 19 liberi professionisti incaricati dalla Regione attraverso una gara che si terrà, all'ufficio del Genio civile, entro il mese.

Il dipartimento regionale Tecnico e il Genio civile di Agrigento hanno deciso d'avviare un monitoraggio dello stato di conservazione e di efficienza strutturale dei ponti e dei viadotti lungo le strade provinciali e la copertura finanziaria, per circa 180 incarichi da affidare a liberi professionisti, sarà garantita, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, dalle risorse stanziate dal Governo Musumeci che ammontano a cinque milioni di euro.

