Agrigento, Marevivo: "Salvare la caserma di Punta bianca"

Marevivo lancia un appello: "Salvare la caserma che si trova a Punta bianca", nell’estremo est della costa di Agrigento. La vecchia costruzione si trova sulla falesia di marna ma da diversi anni è abbandonata.

"Dal 1996 - fa sapere Marevivo - giace dentro un cassetto dell’Assessorato Regionale al Territorio ed ambiente una richiesta di istituzione di una riserva orientata in quei territori. Purtroppo, nel frattempo, la caserma sta per crollare, e risulta necessario, in attesa dell’istituzione della riserva, fare qualcosa per salvare l’immobile e mantenere la memoria storica dei luoghi".

Mareamico ha chiesto al Presidente della Regione e al suo Assessore al Territorio ed Ambiente di voler mettere in sicurezza la caserma, per scongiurare l’inevitabile crollo.

