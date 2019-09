Agrigento, nuovo crollo dal palazzo Liberty in piazza Cavour

Nuovo crollo in piazza Cavour ad Agrigento. Un altro pezzo di cornicione si è staccato dal palazzo Liberty. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale.

"L'ennesimo crollo sull'immobile di Piazza Cavour, anche stavolta per fortuna senza danni alle persone poichè l’area, com'è noto, era stata ampiamente recintata - commenta il sindaco, Lillo Firetto -. Precauzionalmente oggi è stata ampliata l’area di rispetto attorno al fabbricato. Nel doveroso rispetto dei tempi legati agli accertamenti preliminari dell’autorità giudiziaria, auspico un rapido ritorno alla normalità attraverso i necessari interventi volti a recuperare l’uso della piazza e la viabilità dell’area circostante, per consentire alle attività commerciali di riaprire e ai residenti di tornare nelle proprie case, fermo restando che dovranno essere accertate le responsabilità di quanto accaduto, che per l’entità dei danni avrebbero potuto produrre effetti irreversibili ben più gravi".

© Riproduzione riservata