Scuole, controlli anti-droga: a segno i primi sequestri ad Agrigento

Fra i banchi e i bagni di scuola, così come anche nei piazzali antistanti agli edifici d'istruzione, circola droga. Decisamente troppa. Lo sa perfettamente la polizia di Stato che, fin dall'inizio del nuovo anno scolastico, ha ripreso - e in maniera massiccia - i controlli «Scuole sicure».

Ieri, il dirigente della sezione Volanti della Questura, il commissario capo Francesco Sammartino, ha lanciato un chiaro appello: «Voglio lanciare un messaggio a questi venditori di morte: noi non demordiamo, staremo sempre vigili e contrasteremo questo fenomeno in tutta la provincia di Agrigento».

Il questore Rosa Maria Iraci, su disposizione del dipartimento di Pubblica sicurezza, ha predisposto - per l'intero anno scolastico - una serie di verifiche per cercare di scovare la sostanza stupefacente. «Già abbiamo fatto numerosi sequestri in quasi tutte le scuole del circondario di Agrigento - ha spiegato il commissario capo Francesco Sammartino - . A breve estenderemo i controlli su tutta la provincia, il fenomeno dello smercio di sostanze stupefacenti di certo non spaventa la polizia di Stato».

