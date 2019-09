Da Agrigento a Catania, il procuratore Fonzo alla guida del pool su mafia e rifiuti

Sono stati riorganizzati gli incarichi di lavoro per l'ufficio diretto dal procuratore distrettuale di Catania Carmelo Zuccaro. Carmelo Petralia si occuperà dei reati economici, Francesco Puleio e Ignazio Fonzo si occuperanno di lotta al crimine organizzato curando due aree della Direzione Distrettuale Antimafia.

Fonzo per anni è stato procuratore aggiunto di Agrigento e, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, sarà il titolare dei fascicoli che riguardano la mafia di Catania non organica a Cosa nostra, come il gruppo Cappello, la famiglia Laudani e i clan del Siracusano. Si di traffico di droga e rifiuti.

