Incidente tra Agrigento e Ribera: muore un uomo alla guida di un trattore

Incidente mortale questa mattina sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", tra Agrigento e Ribera, in direzione di Sciacca. Un uomo, Giuseppe Terrasi, 58 anni, alla guida di un trattore gommato ha perso la vita nello scontro con un camion all'interno della galleria Magone. Il mezzo si è ribaltato schiacciando la vittima.

Immediato l'intervento del 118 e dell'Anas. Quest'ultima ha predisposto il senso unico alternato in prossimità della galleria Magone.

Le cause che hanno determinato il forte impatto non sono ancora note e sono in corso d'accertamento e di ricostruzione da parte della polizia Stradale del distaccamento di Sciacca.La vittima non è stata identificata perché non aveva con se alcun documento di riconoscimento.

