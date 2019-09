Paura ad Agrigento, crollo di calcinacci in via Gioeni

Dopo il cedimento del cornicione dal palazzo liberty di piazza Cavour, ieri mattina, in città è scattato un nuovo allarme. Nulla di paragonabile rispetto a quanto è avvenuto, nei giorni scorsi, nella piazza del viale Della Vittoria, ma allarme e paura sono dilagati.

A staccarsi in via Gioeni sono stati dei grossi pezzi di intonaco che hanno anche colpito forse un paio di autovetture che erano state lasciate posteggiate sotto il palazzo. Per fortuna, nessun passante è stato colpito. Sul posto, una volta scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale.

I tecnici del «115» grazie all'autoscala hanno raggiunto le parti pericolanti dell'edificio, mettendo in sicurezza l'immobile (l'operazione è consistita nel fare cadere gli eventuali pezzi di cemento e malta che erano rimasti in bilico e che erano rimasti in bilico). Per consentire le operazioni ed evitare ulteriori danni, la via Gioeni è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.

