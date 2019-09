Litiga con i vicini e sfregia una delle loro auto, denuciato ad Agrigento

Litiga con i vicini di casa e, per vendicarsi, graffia la carrozzeria della macchina del “rivale”. E' accaduto in via Mattia Pascal ad Agrigento. Un danneggiamento in piena regola, secondo i poliziotti della sezione Volanti della Questura che sono intervenuti sul posto.

Un danneggiamento che è «costato» una denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica ad un trentacinquenne. Non è chiaro perché fra le famiglie sia scoppiato il diverbio prima e la lite dopo. Gli agenti della Polizia di Stato, una volta raccolta la segnalazione, si sono subito precipitati in via Mattia Pascal e hanno constatato il danneggiamento aggravato dell'utilitaria.

Stando a quanto è stato ricostruito, la carrozzeria della macchina sarebbe stata graffiata, e anche pesantemente, in più punti.

